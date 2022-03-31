Roccat представила беспроводную игровую мышь Burst Pro Air

ROCCAT, отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК, сегодня представила новую игровую мышь Burst Pro Air в качестве премиального беспроводного дополнения к семейству легких игровых мышей Burst для ПК. Как и его проводной аналог Burst Pro, Burst Pro Air предназначен для геймеров, предпочитающих удобство и удобство эргономичной симметричной мыши с легким дизайном и свободой беспроводной связи.

Вес беспроводного устройства Burst Pro Air составляет 81 г, в нем реализованы основные компоненты производительности ROCCAT, такие как оптический датчик Owl-Eye с разрешением 19 000 точек на дюйм и невероятно быстрые оптические переключатели Titan, а технология Stellar Wireless оптимизирует и управляет мощностью беспроводного сигнала и использованием батареи для достижения оптимальной производительности.

Время автономной работы Burst Pro Air составляет до 100 часов, а компьютерные геймеры могут наслаждаться игрой до пяти часов после быстрой зарядки мыши всего за 10 минут. Также возвращается революционная прозрачная бионическая оболочка Burst Pro Air, на этот раз дополненная дополнительными светодиодами для более последовательного и яркого освещения RGB. Burst Pro Air теперь доступен для предварительного заказа на официальном сайте roccat.com. Официально мышь поступит в продажу 26 апреля 2022 года.