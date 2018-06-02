Roccat выпускает собственные механические переключатели -Titan

ROCCAT с гордостью объявляет о выпуске своего первого механического переключателя: Titan Switch, первый механический переключатель, разработанный в сотрудничестве с TTC, ведущим производителем в своей области.

Titan Switch Tactile - идеальный и конкурентоспособный переключатель, с первоклассным стилем скоростью ввода и поразительной эстетикой. Задача ROCCAT заключалась в том, чтобы сделать более гибкий и быстрый переключатель. Первый шаг состоял в том, чтобы уменьшить точку срабатывания от 2 до 1,8 мм. Кроме того, время возврата переключателя в первоначальное положение увеличилось на 20%, что было достигнуто за счет оптимизации компонентов ROCCAT, работающей в сочетании с высококачественными компонентами, что обеспечило стабильность и качетсво переключателя.