Российские ювелиры «построили» бриллиантовый Крымский мост на iPhone X

2018-05-21, Автор - Нияз Дусталев; [142]
Российский бренд смартфонов Caviar включил новый дизайн iPhone X«Крымский мост» в коллекцию «Достояние». Корпус смарфтона украшен 10 бриллиантами, но почему один из них — чайного цвета?

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, который соединил Крым и Краснодарский край. Церемонию посетил Владимир Путин, а Caviar посвятил этому событию дизайн iPhone X в коллекции «Достояние».

«Крымский мост»

Дизайн телефона представляет собой взгляд на Керченский и Таманский полуострова из стратосферы, их приблизительные очертания выделяются на синем фоне, символизирующем море. Между двумя золотыми берегами, украшенными изящными узорами в национальной традиции, пролегает тонкий золотой мост, «вымощенный» 10 бриллиантами. Один из камней имеет необычный коньячный оттенок. Это не случайно. Таким изящным способом дизайнеры бренда символично увековечили всеобщего любимца — рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства и, кстати, по русской традиции, был первым, кто прошелся по мосту.

Малахит и мореный дуб

Кроме модели «Крымский мост» коллекция «Достояние» пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Один из них освящен малахиту. Малахит добывается во многих странах — в Англии, в Германии, во Франции, однако, именно малахит из России ценится выше всего. Использование малахитовых аксессуаров в кабинетах самых высокопоставленных руководителей, включая Президента России, является устойчивой традицией, потому что малахит — камень здоровья, власти, энергии и гармонии.

Дизайн Caviar iPhone X выполнен с помощью искусственного малахита. Другая новая модель воздает дань восхищения еще одному сокровищу России — уникальной породе древесины — мореному дубу. Эффектный и неповторимый узор этого дерева, а так же его уникальные характеристики прочности — это результат усилий, приложенных самой природой.

Все дизайны объединены присутствием объемной фигуры Двуглавого Орла, покрытой золотом 999 пробы.

Стоимость смарфтона Caviar Достояние России Малахит — 244 000 руб., Caviar Достояние России Мореный Дуб — 247 000 руб. и Достояние России Крымский мост — 274 000 руб

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