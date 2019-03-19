Российский рынок пополнился новым смартфоном Honor 10i

Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет выходит огромное количество мобильных устройств, однако не все они интересны покупателям. Однако недавно нам стало известно о том, что на российском рынке был представлена совершенно новая «личность», встречайте, перед вами смартфон Honor 10i. Наверняка многие помнят, что ранее считалось, что данная новинка будет неким аналогом Honor 10 Lite. Да, что-то общего в этих двух устройствах есть, однако это совершенно разные модели. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

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Что касается нового Honor 10i, следует отметить, что устройству обзавелось тройной камерой, куда вошли отличные модули: 24 MП (f/1.8) + 8 MП (f/2.4) + 2 MП (f/2.4). Другими словами, счастливые обладатели данного смартфона получат невероятные возможности данной камеры.

Что касается фронтальной камеры, здесь вы будете просто в восторге, ведь в распоряжении Honor 10i 32-мегапиксельная камера. Кроме того, благодаря специальному программному обеспечению вы сможете не только отбелить свои зубы, но замазать прыщи, и даже завить кудри и многое другое. Да, не сказать, что в распоряжении Honor 10i топовый чипсет (Kirin 710), однако этого более чем достаточно для того, чтобы выполнять большинство задач. Сразу 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволяют комфортно себя чувствовать в различных играх и не переживать о том, что память в устройстве быстро просела. Из дополнительных функций можно отметить наличие сканера отпечатков и функцию распознавания лица. Что касается цены, она пока не известна, можно лишь основываться на цене Honor 10 Lite, который стоит около 17 000 рублей. Чисто теоретически можно предположить, что цена на новый Honor 10i не должна превышать отметку в 22 000 рублей. В любом случае, данная новинка, как нам кажется, сумеет понравиться даже самым капризным покупателям. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.