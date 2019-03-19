Российский рынок пополнился новым смартфоном Honor 10i

2019-03-19, Автор - Айдар Габдулхаков; [63]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет выходит огромное количество мобильных устройств, однако не все они интересны покупателям. Однако недавно нам стало известно о том, что на российском рынке был представлена совершенно новая «личность», встречайте, перед вами смартфон Honor 10i. Наверняка многие помнят, что ранее считалось, что данная новинка будет неким аналогом Honor 10 Lite. Да, что-то общего в этих двух устройствах есть, однако это совершенно разные модели. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Если вы прикупили себе новенький смартфон, однако старый номер телефона вас не устраивает, и вы хотите действительно красивый номер. Обязательно посетите интернет-ресурс sim-trade.ru, где каждый сумеет быстро получить желаемое. Почему именно SimTrade? Кажется, ответ очевиден:
  • Доставка в день заказа
  • Красивые номера от 300 рублей
  • На выбор дается более 10 000 номеров
  • Выгодные тарифные планы
  • Доставка бесплатная

Что касается нового Honor 10i, следует отметить, что устройству обзавелось тройной камерой, куда вошли отличные модули: 24 MП (f/1.8) + 8 MП (f/2.4) + 2 MП (f/2.4). Другими словами, счастливые обладатели данного смартфона получат невероятные возможности данной камеры.

Что касается фронтальной камеры, здесь вы будете просто в восторге, ведь в распоряжении Honor 10i 32-мегапиксельная камера. Кроме того, благодаря специальному программному обеспечению вы сможете не только отбелить свои зубы, но замазать прыщи, и даже завить кудри и многое другое. Да, не сказать, что в распоряжении Honor 10i топовый чипсет (Kirin 710), однако этого более чем достаточно для того, чтобы выполнять большинство задач. Сразу 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволяют комфортно себя чувствовать в различных играх и не переживать о том, что память в устройстве быстро просела. Из дополнительных функций можно отметить наличие сканера отпечатков и функцию распознавания лица. Что касается цены, она пока не известна, можно лишь основываться на цене Honor 10 Lite, который стоит около 17 000 рублей. Чисто теоретически можно предположить, что цена на новый Honor 10i не должна превышать отметку в 22 000 рублей. В любом случае, данная новинка, как нам кажется, сумеет понравиться даже самым капризным покупателям. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Xiaomi готовит к выходу фитнес-браслет M...
Xiaomi готовит к выходу фитнес-браслет MСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к скорому анонса фитнес-браслет Mi Band 4. ...
Apple анонсировала планшет iPad mini нов...
Apple анонсировала планшет iPad mini новКомпания Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном. Гаджет получил процессор A12 B...
Redmi анонсировал полностью беспроводные...
Redmi анонсировал полностью беспроводныеПредставлены полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots погружного типа, которые подде...
Флагманский смартфон Meizu 16s сертифици...
Флагманский смартфон Meizu 16s сертифициКитайский регулятор 3C сертифицировал смартфон Meizu 16s, подтвердив тем самым его скорый выход. Напомним...
Представлена камера Insta360 EVO с необы...
Представлена камера Insta360 EVO с необыПредставлена необычная камера Insta360 EVO с раскладным корпусом для 3D-съемки. Новинка оснащена 6-осной ...
Xiaomi Mi 8 Lite получил глобальную стаб...
Xiaomi Mi 8 Lite получил глобальную стабКомпания Xiaomi начала распространение глобальной версии прошивки MIUI 10 на базе операционной системы An...
Honor анонсировал смартфон среднего уров...
Honor анонсировал смартфон среднего уровСостоялся анонс нового смартфона Honor 10i с тройной камерой, 4 Гбайт ОЗУ аккумулятором на 3400 мА.ч и чи...
Европейская версия Redmi 7 окажется доро...
Европейская версия Redmi 7 окажется доро Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями европейского релиза бюджетного смарт...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4) Обзор карты памяти Toshiba M203 microSDXC 64Gb (THN-M203K0640E4)
Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь Обзор Defender sTarx GM-390L. Доступная игровая мышь
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смогОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смог
Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkВ последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть не...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть ...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, котор...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Ком...
Предварительный обзор Lenovo Tab V7. КомСегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство инт...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor