Россияне потеряли интерес к смартфонам iPhone 14

В сети появилась статистика отечественных дистрибуторов и мобильных операторов о продажах в России линейки смартфонов iPhone 14. Утверждается, что продажи нового поколения упали в 2,5 раза по сравнению с прошлым поколением в аналогичный период 2021 года. Причиной называют отключение Apple Pay, отсутствие серьезных изменений и гарантии от производителя.

Напомним, что самая популярная модель в линейке, iPhone 14 Pro, оснащается 6,1-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, топовой 4-нанометровой платформой Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, 6 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, селфи-камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.