Royole FlexPai обогнал время

Пока другие компании только говорят о том, что они вот-вот выпустят в свет свой сгибаемый смартфон, небольшие производители уже готовы выходить на этот рынок. Например, уже сейчас представлен совершенно полноценный смартфон Royole FlexPai, который может сгибаться и делает это весьма надежно. Пока что не совсем понятно, как эту штуку использовать в быту, так как большой части современных пользователей это попросту не нужно. Здесь есть интересные варианты использования, которые для определенных целей подойдут, но в целом гаджет получится просто нестандартным. Назвать его полезным язык не поворачивается, слишком уж это странный девайс, особенно если учитывать, что софт под него не заточен вообще. Но, будущее смартфонов уже наступило, товарищи, и мы этому очень рады.