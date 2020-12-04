СМИ расхваливают наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro

В последнее время пользователи совершенно перестали обращать свое внимание на наушники проводного типа, так как беспроводные варианты кажутся более удобными и привычными. Более того, на данный рынок вышли даже те производители, которые ранее не выпускали ничего подобного. К примеру, наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro, который были представлены относительно недавно, крайне понравились журналистам со всего мира, которые поставили гаджету довольно высокую оценку. Всё дело в высоком качестве сборки и материалов, достаточно высоком качестве звука и длительности автономной работы. Это, безусловно, позволит устройству завладеть вниманием аудитории, которая хочет получить качественный продукт от известного бренда.