SPC Gear GK630K стоит 55 евро

Довольно часто пользователи жалуются на то, что механические клавиатуры стоят слишком дорого, что их нельзя найти по вменяемым ценам и так далее. Новинка под названием SPC Gear GK630K продемонстрировала, что на самом деле это вполне возможно — данная механическая клавиатура стоит всего 55 евро, что в несколько раз дешевле потенциальных конкурентов, при этом имеется RGB-подсветка с 18 эффектами, есть преимущество за счет компактного корпуса. Это шикарная клавиатура для тех, кто пока что не готов отдавать бешеные деньги за клавиатуру от известного производителя, но при этом и тратить средства на мембранку не желает. В этом случае пользователь получает крутой продукт, который вполне своих денег стоит, особенно если речь идет про механику.