SVEN анонсировала PS-465

Компания SVEN официально анонсировала портативную акустику PS-465, которую впрочем, назвать портативной весьма и весьма проблематично. Начнем с того, что весит такая штука 2050 грамм, то есть два с лишним килограмма. Это уже больше раза в два, чем хотелось бы современным пользователям. Зато здесь есть два динамика по 95 мм с максимальной мощностью в 18 Вт, чего с головой будет достаточно для того, чтобы устроить небольшую дискотеку в любом помещении. Правда, есть сомнения относительно длительности работы устройства в автономном режиме - батареи на 1800 мАч явно будет недостаточно для того, чтобы колонка играла на максимальной мощности приличное количество времени. С другой стороны, это вообще странный девайс, где половина параметров друг-другу противоречат. Ждем стоимости и будем думать.