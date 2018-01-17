SVEN анонсировала PS-465

2018-01-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - SVEN PS-465; [92]
Компания SVEN официально анонсировала портативную акустику PS-465, которую впрочем, назвать портативной весьма и весьма проблематично. Начнем с того, что весит такая штука 2050 грамм, то есть два с лишним килограмма. Это уже больше раза в два, чем хотелось бы современным пользователям. Зато здесь есть два динамика по 95 мм с максимальной мощностью в 18 Вт, чего с головой будет достаточно для того, чтобы устроить небольшую дискотеку в любом помещении. Правда, есть сомнения относительно длительности работы устройства в автономном режиме - батареи на 1800 мАч явно будет недостаточно для того, чтобы колонка играла на максимальной мощности приличное количество времени. С другой стороны, это вообще странный девайс, где половина параметров друг-другу противоречат. Ждем стоимости и будем думать.


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