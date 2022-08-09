SVEN выпустила мультимедийную систему MS-1821

Компания SVEN объявила о выпуске новой мультимедийной системы 2.1, модели SVEN MS-1821. В ней есть все, что может понадобиться пользователю.

Акустика совместима с игровыми консолями, медиаплеерами или мобильными устройствами и готова стать настоящим «звуковым центром» дома или офиса. К тому же, новинка поддерживает беспроводное подключение с помощью Bluetooth. Достаточно один раз наладить сопряжение с источником, дальше все будет происходить автоматически и буквально за секунды. И никаких лишних проводов — только радость от любимых треков.

Управлять акустикой можно с помощью ПДУ, при использовании встроенного плеера, радио и Bluetooth-подключения он может запускать и останавливать воспроизведение, а также переключать треки. Радиоприемник работает в самом популярном FM-диапазоне и дарит возможность легко настроиться на нужную волну, а функция подключения USB-накопителей и SD-карт позволяет прослушивать заранее подготовленные подборки музыки и других аудиофайлов.

Большой динамик диаметром 105 мм в сабвуфере отвечает за сочный бас, а яркие высокие и средние частоты воспроизводятся динамиками диаметров 80 мм в сателлитах. Корпуса колонок выполнены из дерева (МДФ), что делает их более надежными, а главное — положительным образом сказывается на качестве звучания системы. На передней панели сабвуфера расположены удобные регуляторы и кнопки управления, а также яркий и информативный LED-экран, позволяющий не только узнать время, но и всегда быть в курсе режимов работы MS-1821.

SVEN MS-1821 - универсальная акустика для всех задач: от прослушивания музыки или аудиокниг до игр и просмотра видео. И все это по весьма привлекательной цене. Продажи Sven MS-1821 уже стартовали.