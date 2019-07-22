Saint Laurent вместе с Cotodama выпустили динамик отображающий текст песни за $ 2655

В прошлом году Cotodama выпустила свой Lyric Speaker Canvas для тех, кто хотел динамик не только стильным, но и функциональным. В настоящее время компания сотрудничает с Saint Laurent, чтобы донести свою «концепцию высокого искусства» до высокой моды.

Подключенный динамик воспроизводит музыку и отображает текст песни на экране, который является передней панелью двухкомпонентного устройства. На задней панели находится колонка Hi-Fi с логотипом Saint Laurent. Динамик предназначен для размещения или прислонения к стене, как произведение искусства, так как тексты песен отображаются на экране, чтобы обеспечить «постоянное вдохновение и мотивацию через силу слов».

Устройство отображает текст и анализирует настроение песни, чтобы выбрать шрифты и анимацию. Блочный текст, вспыхивающий на экране, может быть соединен со смелой поп-песней, а дрейфующий рукописный сценарий будет сопровождаться медленной балладой. Если текст не найден, на экране будут отображаться абстрактные анимации, которые движутся в такт музыке.

Колонки изготовлены из 50% АБС, 30% акриловой смолы и 20% стали и совместимы с Airplay, Chromecast, Spotify и другими. Лимитированная Saint Laurent Lyric Speaker Canvas доступен исключительно в Rive Droite Saint Laurent в Париже и Лос-Анджелесе за $ 2655.