Самый быстрый складной 5G-смартфон Huawei Mate X

У новинки тройная тыльная камера совместной разработки с Leica (датчик на 40 Мп с широкоугольной оптикой + сенсор с ультра-широкоугольной оптикой на 16 Мп + камера на 8 Мп с теле-фото-объективом). С помощью последней в сложенном состоянии можно производить селфи-съемку.В сердце модели лежит чипсет Kirin 980. Имеются 5G-модем Balong 5000 (поддержка 5G есть только у одного из двух SIM-слотов, во второй могут устанавливаться карты памяти NM), а также ОЗУ в объеме 8 Гб. Подобно Samsung Galaxy Fold, здесь тоже два аккумулятора (общая емкость – 4500 мА/ч) с поддержкой быстрой подзарядки Super Charge (55 Вт), что позволяет восполнить заряд на 85 % всего за 30 минут.Диагональ крупного складного дисплея (соотношение сторон 8:7,1) с разрешением 2480 x 2200 точек составляет 8 дюймов. При раскладывании одна часть экрана получается 6,6-дюймовой (2480 x 1148 пикселей), а вторая – 6,38 дюймовой (2480 x 892).Mate X стал самым тонким в мире складным смартфоном. Его толщина в сложенном состоянии – 11 мм, а в раскрытом – всего 5,4 мм (то есть он тоньше iPad Pro 2018). Масса гаджета составляет 295 граммов. Аппарат снабжен встроенным в кнопку питания сканером пальцевых отпечатков (на боковой грани) и портом USB Type-C (3,5-мм аудио-разъем не предусмотрен).Стоимость смартфона составит 170 тысяч.