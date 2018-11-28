Самый большой планшет Cintiq Pro 32 от Wacom

Wacom объявила о выпуске нового Wacom Cintiq Pro 32, разработанного для профессионалов творческих специальностей. Интерактивный дисплей получил престижную награду Red Dot Award этого года за выдающийся дизайн.

Новый Wacom Cintiq Pro 32 получил 31,5" экран с высоким разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивающий 98% охват цветового пространства Adobe RGB. Также было усовершенствовано взаимодействие с пером. Сочетание новой технологии Pro Pen 2, матовой стеклянной поверхности и сокращенного параллакса благодаря оптической микросварке и практически нулевому времени задержки, открывает перед художниками возможность более естественного ощущения пера на экране. Есть поддержка эргономичной подставки Ergo Stand. Она полностью регулируемая, полноповоротная и приобретается отдельно.

Новинка получила может использоваться в комплекте с гибким штативом Wacom Flex Arm. Он монтируется на краю рабочего стола, обеспечивает комфорт и гибкость и позволяет профессионалам легко наклонять, панорамировать и вращать Cintiq Pro 24 или 32. В режиме монитора, свободно перемещаемого по поверхности рабочего стола, он имеет досягаемость в 75 см и при этом достаточно прочен.

При использовании вычислительного модуля Wacom Cintiq Pro Engine с ускорителем NVIDIA Quadro P3200 интерактивные дисплеи Cintiq Pro 32 и 24 могут быть легко превращены в высокопроизводительную рабочую станцию для решения творческих задач. Дисплей Cintiq Pro 32 и гибкий штатив Flex Arm уже доступны для приобретения