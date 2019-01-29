Самый большой телевизор Onyx Cinema

Компания Samsung выпустила отличный большой телевизор для кинотеатра. Светодиодные экраны Samsung Onyx Cinema подходят практически для всех видов кинотеатров, обеспечивая при этом высокое качество изображения. Уникальный дисплей, установленный в Capital, сочетает разрешение 4K, поддержку HDR и максимальный уровень яркости 88 fL, почти в шесть раз превышающую яркость стандартного проектора. Onyx также поддерживает технологии 3D-Ready и Digital Cinema Initiatives.Samsung представила первый дисплей серии Onyx в июле 2017 года, его ширина составляла около 10 метров. В связи с высоким спросом на сверхбольшие экраны со стороны как потребителей, так и бизнеса, размер нового Samsung Onyx был увеличен до 14 метров.О стоимости телевизора пока неизвестно.