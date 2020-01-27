Вышел самый бюджетный смартфон российской компании BQ 6424L Magic O с модулем NFC

Рынок пополнился смартфоном отечественной компании BQ, который был оценен в 8490 рублей. Новинка получила название BQ 6424L Magic O и стала самой доступной на рынке с безрамочным FullView-экраном. Но судя по качественным рендерам, это просто самый бюджетный смартфон на рынке со врезанной селфи-камерой.

Гаджет оснастился 6,35-дюймовым IPS дисплеем (1560:720 точек), чипсетом MediaTek MT6763V/V, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями главная из которых на 13 Мп, дактилоскопом на задней крышке, а также функцией разблокировки смартфона по лицам, модулем бесконтактных платежей NFC, OC Android 9.0 и батареей на 3900 мАч. В наличии присутствуют три цвета корпуса: темно-синий, винно-красный и градиентный ультрафиолетовый.