Самый дорогой вариант Xiaomi Mi A2

Компания Xiaomi готовит смартфон среднего класса. Программным интерфейсом послужит Android версии 8.1 Oreo. Электронная начинка базируется на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 660. Эта микросхема включает в себя 8 ядер, способных развивать частоту 2,2 ГГц, а за ускорение графики отвечает компонент Adreno 512.Дисплей Xiaomi Mi A2, по сведениям источников, имеет размер 5,99 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2160 х 1080 пикселей. В тыльную панель встроена камера, которая состоит из двух блоков оптики на 12 МП и 20 МП. Камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 20 МП. Батарея девайса имеет емкость 3010 мАч.Стоимость смартфона составит 280 долларов.