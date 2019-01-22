Самый доступный 16-дюймовый перьевой дисплей от Wacom

Анонсированный на выставке CES 2019 новейший перьевой дисплей Cintiq 16 компании Wacom является самым доступным в линейке и стоит - $ 888. Это отличная цена, если учесть, что цены на перьевые дисплеи Wacom серии Cintiq Pro начинаются от $1328 за 13-дюймовую версию.

Cintiq 16 поставляется со стилусом Wacom Pro Pen 2. Перо не нуждается в зарядке, воспринимает наклон и имеет 8192 уровня чувствительности к нажатию. Основные различия между Cintiq 16 и Cintiq Pro — разрешение дисплея и точность цветопередачи. Cintiq Pro 16 наделен экраном 4K. Новинка оснащена дисплеем Full HD 1920x1080 и 72% цветным NTSC (по сравнению с разрешением 3840x2160 и Adobe RGB в CIE1931, 85% -ным коэффициентом покрытия, 94% -ным соотношением площади в Pro), а также поставляется с усиленной защитой.

Вы потеряете мультисенсорные возможности, имеющиеся в Pro-версиях, что означает, что вы будете использовать функцию пера, а не жесты типа пинч-зум. В случае с портами у вас также будет только порт HDMI и стандартный порт USB-A, поэтому вы, вероятно, будете использовать кабель 3-в-1, который идет в комплекте. Cintiq 16 будет доступен у всех официальных дилеров Wacom с 11 февраля 2019 года за 888 долларов США.