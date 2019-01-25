Самый компактный 17-дюймовой игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus S GX701

Компания ASUS представила обновлённый ноутбук ROG Zephyrus — с модельным номером S GX701. И первое большое изменение - это дисплей, он был увеличен с 15,6 дюйма до 17,3 дюйма. Несмотря на больший дисплей, ASUS утверждает, что Zephyrus S - самый тонкий в мире 17-дюймовый игровой ноутбук. Толщина в 18,7 мм действительно впечатляет, а вес 2,7 кг - похвально для высококлассного игрового ноутбука.

17,3-дюймовый IPS-дисплей поддерживает разрешение Full-HD, NVIDIA G-Sync, время отклика 3 мс и высокую частоту обновления 144 Гц. Он получил процессор Intel Core i7-8750H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 24 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц (8 ГБ + 16 ГБ) и 1 ТБ PCIe NVMe SSD.

Ноутбук имеет звуковую систему из двух 2,5-ваттных динамиков и массива микрофонов, а также серьёзный набор USB-портов, комбинированный аудиоразъём для микрофона и наушников, HDMI-выход и DisplayPort. Зарядка осуществляются через порт USB Type-C с адаптером 65 Вт для ежедневных задач или более мощный блок питания для игр и профессиональной обработки контента. 17,3-дюймовый ROG Zephyrus S GX701 будет продаваться по цене $ 4 998 начиная с середины февраля.