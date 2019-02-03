Самый лучший смартфон Pocophone F1

По итогам тестирования аппарат получил 91 балл, сравнявшись с Apple iPhone 8. Фоторежим смартфона был в 92 балла, а качество видеосъёмки — в 90 баллов. В результате устройство заняло 22-ю строчку в сводном рейтинге мобильных камер.Основные проблемы, отмеченные специалистами в камере Pocophone F1, заключаются в потере мелких деталей, разнице яркости между центром и краями снимка, появлении видимого шума на фотографиях при зуме и ореолы вокруг источников искусственного освещения. Впрочем, по заверениям авторов рецензии, все перечисленные выше слова не критичны для большинства пользователей.Хорошие показатели цветопередачи и стабильный баланс белого обеспечили устройству качественные фотографии как в помещении, так и на улице. Однако при слабом освещении без использования вспышки на снимках порой проявлялись огрехи цветопередачи. К качеству стабилизации и работе автофокуса у тестировщиков претензий не возникло — они отметили способность смартфона качественно снимать фото и записывать видео даже во время ходьбы.Гаджет оборудован двойной основной камерой с разрешением сенсоров 12 Мп (Sony IMX 363, f/1.9, размер пикселя 1,4 мкм) и 5 Мп (Samsung S5K5E8, f/2.0, размер пикселя 1,12 мкм). 20-мегапиксельная фронталка обладает апертурой f/2.0 и размером пикселя 0,9 мкм.О стоимости смартфона пока неизвестно.