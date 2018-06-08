Самый тонкий ноутбук в мире Acer Swift 7 теперь в России

Компания Acer начинает российские продажи своего самого тонкого ноутбука — Swift 7 (SF714-51T). Новинка заключена в эффектный цельнометаллический корпус толщиной всего 8,98 мм. При этом автономность модели выводит продуктивность на новый уровень: модуль 4G LTE позволит оставаться на связи абсолютно в любом месте вне зависимости от наличия точек Wi-Fi, а время работы от аккумулятора до 10 часов обеспечит полный рабочий день со Swift 7 вдали от розетки.

На стыке искусства и технологий

Корпус Acer Swift 7 — настоящее произведение искусства, прошедшее через призму инженерного мастерства. Для создания столь тонкого ноутбука использован цельный лист из прочнейшего алюминиевого сплава от которого алмазной фрезой отсекается все лишнее. Благодаря Unibody-корпусу Acer Swift 7 удалось сделать тонким, как смартфон.Лучшим дополнением к металлу стало закаленное стекло Corning® Gorilla® Glass NBT™, защищающее яркий 14-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением Full HD, технологией автоматической настройки цветов и яркости Acer Color Intelligence™.

Связь без границ

Клавиатура Acer Swift 7 получила равномерную белую подсветку, с которой можно продолжать работу даже там, где рабочий день для всех закончился, например, в самолете. В комплекте к ноутбуку также идет специальный чехол, защищающий его от внешних повреждений.В Acer Swift 7 установлен модуль 4G LTE, с поддержкой nano-SIM и eSIM-профилей, который поддерживает связь с интернетом в любое время и в любом месте.За подключение к сетям Wi-Fi отвечает высокоскоростной модуль стандарта 802.11ac с технологией 2x2 MIMO, обеспечивающий стабильную связь даже на большом расстоянии от точки доступа.Для входа в систему больше не нужен пароль, ведь в Acer Swift 7 используется более быстрый и безопасный способ аутентификации — сканер отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello узнает пользователя всего в одно касание.

Стоимость и доступность в продаже

В Swift 7 установлен процессор Intel® Core™ i7, 8 Гбайт памяти LPDDR3 и накопитель SSD емкостью 256 Гбайт и подключением по шине PCIe для достижения наивысшей производительности. Невероятная энергоэффективность и емкий аккумулятор обеспечивают Acer Swift 7 до 10 часов2 работы от одного заряда батареи. Acer Swift 7 работает впечатляюще быстро, а высокая автономность позволит использовать его вне офиса невероятно долго.Ожидаемая дата поступления Swift 7 (SF714-51T) в розничные магазины — июль 2018 года.Рекомендованная розничная цена составит 149 990 рублей.