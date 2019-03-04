Самый желаемый смартфон Huawei Y7 2019

Основная камера двойная с сенсорами на 13 и 2 Мп. Спереди в каплевидном вырезе разместилась фронтальная камера на 8 Мп. Аккумулятор ёмкостью 3900 мАч обеспечивает до 37 часов голосовых разговоров в сетях 3G и до 724 часов работы в режиме ожидания в сетях LTE. Модель Huawei Y7 2019 доступна в полночно-черном и ярко-голубом цветах.Huawei Y7 2019 получил 6,26-дюймовый экран с разрешением 1520х720 пикселей. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 и оснащён 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ. При необходимости хранилище можно расширить картой microSD ёмкостью до 512 ГБ. Устройство имеет три независимых слота: два для SIM-карт и один под microSD.Стоимость смартфона составит 12900 тысяч рублей.