Samsung Chromebook 4 выгляди неказисто

Официально представлен ноутбуки Samsung Chromebook 4 и Samsung Chromebook 4+, которые выглядят достаточно странно и не очень привлекательно. Но, это отличный вариант благодаря платформе Intel Gemini Lake. Процессор ноутбука потребляет мало энергии, обеспечивая пользователей довольно приличной производительностью во время работы или просмотра интернета. Также стоит отметить, что у гаджета продвинутая клавиатура, сенсорная панель большая и прочие бонусы, которые могут поднять вам настроение. Конечно, внешность устройства немного странная и не каждому понравится, но это уже другой вопрос. Главное, что это более-менее доступное устройство за свои деньги, а большего пользователям и не нужно. Главное бюджетность и функции.