Samsung DeX заменит ПК

Длительное время корейская компания Samsung продвигала свою идею с заменой смартфоном настольного компьютера. У современных смартфонов и правда предостаточно мощности, чтобы спокойно заменить ПК в казуальных задачах вроде работы с документами, почтой и так далее. Сейчас производитель вновь вспомнил про подставку Samsung DeX, которая поддерживает работу с двумя экранами. То есть, у вас будет картинка на экране смартфона и на мониторе. Два монитора, к сожалению, подключить пока что не дают. Зато теперь вы можете листать ленту Твиттера на смартфоне, пока на экране монитора находится рабочий документ. Вариантов использования этой возможности очень много, осталось только разобраться в том, как правильно работать с девайсом. Для многих это реальный выход из ситуации.