Samsung Electronics выпустит 21 телевизор Neo QLED TV

Ранее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что на три больше, чем 18 моделей OLED-телевизоров LG Electronics, которые она планирует выпустить. Для тех, кто не знает, телевизоры Neo QLED поставляются с жидкокристаллическими панелями, которые используют MiniLED в качестве подсветки. Согласно отчету TheElec, новая модель телевизоров является обновлением существующей линейки QLED TV южнокорейского технологического гиганта. Компания сделала объявление на своем онлайн-мероприятии Unbox & Discover, в котором заявила, что применяет квантово-матричную технологию и квантовые процессоры в своих телевизорах Neo QLED. Вероятно, это настоящая новая эра на рынке телевизоров.