Samsung Galaxy A04s получил 90-Гц экран

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A04s, которая отличается от недавнего Galaxy A04 фирменной однокристальной системой Exynos 850 вместо 28-нанометровой платформы Unisoc SC9863A, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц вместо 60 Гц, версия на 3/32 ГБ памяти, современным разъемом USB-C вместо micro-USB и дополнительный 2-Мп модуль камеры. Что до остальных характеристик, то они остались прежними – это главный модуль основной камеры с датчиком изображения 50 Мп, батарея ёмкостью 5000 мАч, 4 или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.