Samsung Galaxy A11 выглядит очень привлекательно

Пользователи привыкли к тому, что обычно хорошая система из трех камер может быть исключительно у смартфона, который стоит примерно как флагманское устройство. Однако на самом деле это не так, ведь у нового смартфона Samsung Galaxy A11, который является доступным решением, на тыльной стороне корпуса имеется система из трех довольно неплохих камер. Они отлично справляются с задачей снимать фото или видео при дневном освещении, плюс у пользователя будет возможность гибко настраивать различные параметры своей камеры во время съемки. Более того, компания порадовала хорошим дисплеем, который обладает вырезом в видео отверстия в экране. За свои деньги это лучшее устройство, которое вообще можно найти на рынке смартфонов.