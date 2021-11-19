Samsung Galaxy A13 5G показали на рендерах

Сетевые источники поделились качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A13 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,48-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p+, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, интерфейс USB-C, 3,5-мм гнездо для наушников, модуль NFC и предустановленную ОС Android 11. Ориентировочная цена смартфона составляет 220 евро, что сделает его самой доступной 5G-моделью в ассортименте Samsung.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A13 5G
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