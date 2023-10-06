Samsung Galaxy A15 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15, который еще не был представлен официально. Устройство с номерным наименованием SM-A155F оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14. Аппарат набрал 743 балла в одноядерном тестировании и 2005 баллов в многоядерном. Также на рендерах можно заметить три отдельных модуля основной камеры, дактилоскопический сенсор в клавише питания, 3,5-мм гнездо для наушников и Infinity-U экран.

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