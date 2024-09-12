Samsung Galaxy A16 5G показали на рендере

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy A16 5G, который еще не был представлен официально. Отметим наличие выступа Key Island с кнопками громкости и питания, которая еще и является дактилоскопическим сенсором, плоские боковые рамки корпуса, каплевидный вырез для селфи-камеры и отдельно расположенные модули основной камеры на задней панели. Ранее Galaxy A16 5G был протестирован в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 14. Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy A15 5G основана на процессоре MediaTek Dimensity 6100+.

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