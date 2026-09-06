Samsung Galaxy A18 4G с 4 ГБ ОЗУ будет стоить 300 евро

Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18 4G. Судя по рендерам, грядущая новинка внешне не будет отличаться от прошлого поколения. Что до параметров, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также корпуса толщиной 7,7 мм и массой 193 грамма. Цена базовой конфигурации составит 300 евро.

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