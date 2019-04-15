Samsung Galaxy A2 Core стоит 75 долларов

Некоторое время назад на просторах интернета шутили о том, что корейская компания Samsung просто не умеет выпускать действительно бюджетные смартфоны. Теперь ситуация изменилась кардинально, ведь компания анонсировала просто шикарный смартфон Samsung Galaxy A2 Core за 75 долларов. Это полноценное устройство с довольно неплохим набором функций, отличным качеством сборки и неплохим дизайном. Конечно, не стоит ожидать от устройства изысков уровня флагманов, это совсем другая история. Например, если вам нужен просто смартфон для звонков и интернета, то этот продукт подойдет просто идеально. Также стоит отметить, что это топовый бренд с гарантией и большим количеством сервисных центров по всему миру, что тоже важно.