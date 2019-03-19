Samsung Galaxy A20 уже в России

На территории России официально анонсировали новый смартфон Samsung Galaxy A20, который стоит всего 13990 рублей. За эти деньги вы получаете продукт от самого успешного бренда на рынке смартфонов, который вот уже много лет занимает первое место по количеству проданных устройств. Гаджет выглядит очень стильно и по нему сразу видно, что создавался продукт корейским производителем, все фирменные черты на месте. Начинка тоже довольно производительная, тем более за такие деньги. Так что если вы давно хотели такой смартфон и не планируете отдавать свои деньги за устройство от малоизвестных брендов, то самое время посмотреть на данный гаджет. Уже сейчас его можно поискать на просторах интернета или в магазинах розничной продажи.