Samsung Galaxy A20e выглядит привлекательно

Технологии постоянно развиваются и производители смартфонов постоянно хотят выпустить что-то более интересное, необычное. Но, это касается лишь флагманских моделей, тогда как смартфоны среднего класса получают более простые решения. К примеру, новинка под названием Samsung Galaxy A20e является ярким представителем среднего класса и здесь используется вполне стандартный вырез в дисплее, куда поставили камеру. Нельзя сказать, что это как-то негативно сказалось на общем впечатлении от продукта, ведь дизайн очень стильный и привлекательный, есть масса классных особенностей и даже производительная начинка. Для смартфона такого уровня это очень даже приличный набор преимуществ, за которые стоит отдать свои деньги.