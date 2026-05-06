Samsung Galaxy A23 больше не получит обновлений

Компания Samsung объявила, что завершает программную поддержку смартфонов Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy M33 5G. Эти устройства были выпущены весной 2022 года под управлением Android 12, были обновлены до Android 14, а также в течение четырех лет получали апдейты безопасности. Единственное на что могут надеяться пользователи этих устройств, это патч безопасности в случае обнаружения серьезной уязвимости.

Напомним, что бюджетный Galaxy A13 оснащается восьмиядерной платформой Exynos 850, 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 25-Вт зарядки.
Представлен недорогой смартфон HONOR X80i…
Компания HONOR представила в Китае свой новый смартфон HONOR X80i, который получил яркий AMOLED-дисплей с…
Motorola представила складной флагман Razr Fold…
Motorola была одной из первых, кто выпустил складной смартфон, однако до недавнего времени компания огран…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем …
В конце февраля на российском рынке стартовали сразу две интересные новинки - realme C85 и C85 Pro. Смарт…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
OPPO K15 Pro оценили в 435 долларов …
Компания OPPO объявила цены на смартфон OPPO K15 Pro, который базируется на 4-нанометровом процессоре Med…
iPhone 17e оказалось очень легко ремонтировать…
Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новый iPhone 17e с небольшими улучшениями по ср…
REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой ста…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor