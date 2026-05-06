Samsung Galaxy A23 больше не получит обновлений

Компания Samsung объявила, что завершает программную поддержку смартфонов Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy M33 5G. Эти устройства были выпущены весной 2022 года под управлением Android 12, были обновлены до Android 14, а также в течение четырех лет получали апдейты безопасности. Единственное на что могут надеяться пользователи этих устройств, это патч безопасности в случае обнаружения серьезной уязвимости.

Напомним, что бюджетный Galaxy A13 оснащается восьмиядерной платформой Exynos 850, 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 25-Вт зарядки.