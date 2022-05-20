Samsung Galaxy A23 и серия Galaxy Note 10 получают обновление безопасности за май

Смартфоны Samsung серии Galaxy A23 и Galaxy Note 10 получают обновления безопасности за май 2022 года. Обновление безопасности для смартфонов Samsung Galaxy A23 распространяется в некоторых европейских странах, включая Германию и Россию. Сообщается, что другие рынки, такие как Африка, Америка и азиатские страны, получат обновление в течение следующих нескольких дней. Майское обновление 2022 года для Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ в настоящее время доступно с версией прошивки N976BXXU8HVE5 в некоторых азиатских, а также европейских странах, включая Малайзию и Швейцарию.

Согласно отчету SamMobile, обновление безопасности для Samsung Galaxy A23 от мая 2022 года поставляется с версией прошивки A235FXXU1AVE4, которая, как утверждается, устраняет десятки проблем с конфиденциальностью и безопасностью в устройствах. Обновление также исправит некоторые ошибки для повышения стабильности смартфона.
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