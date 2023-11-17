Samsung Galaxy A25 5G показали на пресс-рендерах

Профильный ресурс MySmartPrice поделился официальныеми изображениями смартфона Samsung Galaxy A25 5G, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Отметим корпус с закругленными гранями, три отдельных модуля основной камеры, а также синюю, черную, желтую и голубую расцветки.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,5-дюймового дисплея Super AMOLED Infinity-U с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фирменной платформы Exynos 1280, основной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт проводной зарядки и четырех номерных обновлений операционной системы Android.