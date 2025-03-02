Samsung Galaxy A26 5G оценен в 300 евро

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A26 5G, который работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7 и гарантией обновлений в течение шести лет. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной однокристальной системой Exynos 1380 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G68 MP5 и модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды (IP67), стереодинамиками, боковым дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC и корпусом толщиной 7,7 мм. Смартфон оценен в 300 и 370 евро за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.