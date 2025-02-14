Samsung Galaxy A26 показали на рендерах

Авторитетный информатор MysteryLupin поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A26, который еще не был представлен официально. Отметим черную, белую и зеленую расцветки, каплевидный вырез для селфи-камеры и вертикально ориентированный модуль тройной основной камеры. Ранее сообщалось, что аппарат получит 6,64- или 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, корпус с габаритами 164:77,5:7,7 мм и массой 209 граммов, а также батарею ёмкостью 5000 мАч.

Напомним, что предыдущее поколение оснащается 5-нанометровой платформой Samsung Exynos 1280 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.