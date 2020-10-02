Samsung Galaxy A3 Core оценен в 85 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Galaxy A3 Core, который оценен в 85 долларов. За эти деньги аппарат предлагает 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1480:720 пикселей, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, однокристальную систему с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, тыльную камеру на 8 Мп, слоты для двух SIM-карт, отдельный слот для карт памяти microSD, модем LTE, модули Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъем для наушников и старый порт microUSB 2.0. Размеры устройства равны 141,7:67,5:8,6 мм, а масса – 150 граммам.