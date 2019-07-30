Samsung Galaxy A30s получит тройную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Galaxy A30s, который вместе с моделями Galaxy A10s и A20s должен пополнить соответствующую линейку. Утверждается, что производство смартфона уже началось в Индии, а потому официальный анонс может состояться в ближайшее время. Что до технических характеристик, то нас ждет третий модуль основной камеры и дисплей Infinity-V вместо Infinity-U. Предыдущие слухи прочили устройству мощные процессоры Exynos 9609 или 9610, которые заметно шустрее Exynos 7904, на котором работает Galaxy A30. Если аппарат получит такие характеристик, Galaxy A30s вплотную приблизится к Galaxy A50, который имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев.