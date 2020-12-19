Samsung Galaxy A32 5G получит Android 11

В базе данных одного из бенчмарков обнаружились сведения о недорогом смартфоне с поддержкой мобильных сетей пятого поколения Samsung Galaxy A32 5G, презентация которого ожидается в первом квартале следующего года. Данная модель должна стать младшей из линейки Galaxy A с поддержкой сетей 5G. Сейчас таковым является Galaxy A51 5G на фирменной платформе Exynos 980. Также корейскому гиганту приписывают намерение выпустить смартфон Galaxy A41 5G. Что до Galaxy A32 5G, то ему прочат процессор MediaTek Dimensity 720, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11, батарею на 5000 мАч, 6,5-дюймовый дисплей и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 48 Мп.