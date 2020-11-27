Samsung Galaxy A32 показали на рендерах

Профильный ресурс Slashleaks поделился качественными изображениями еще не представленного смартфона Samsung Galaxy A32, который заключен в силиконовый чехол. Отметим вертикально ориентированную тройную камеру с двумя вспышками, боковой дактилоскопический сенсор, симметричный разъем USB-C и 3,5 мм разъем для наушников. Что до передней панели, то она, согласно предыдущим слухам, будет выделяться каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Смартфону также прочат поддержку мобильных сетей пятого поколения, процессор Qualcomm, камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и батарею большой ёмкости.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A32
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