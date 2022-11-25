Samsung Galaxy A34 официально показали на рендерах

Хотя многие крупные производители смартфонов активно работают над тем, чтобы продавать флагманские смартфоны, на деле многие пользователи просто не готовы отдавать такие внушительные деньги за возможность попробовать топовое устройство. Им просто не нужны все эти продвинутые камеры, производительный процессор и прочие технологии, которые не используются в повседневной жизни, но при этом требуют от покупателя потратить больше тысячи долларов. Именно по этой причине смартфон Samsung Galaxy A34 вызвал такую волну обсуждений на просторах интернета — это потенциально очень доступное устройство с производительной начинкой, качественным дисплеем и низкой стоимостью, которое обладает гораздо большей аудиторией, чем у флагманских гаджетов.

Например, производитель в последнее время начал достаточно активно выпускать современную версию операционной системы на свои смартфоны в том числе доступного уровня. Соответственно, это позволяет вам в обозримом будущем получить возможность приобрести Samsung Galaxy A34 с Android 13 на борту, неплохими камерами и более чем удовлетворительным дисплеем. Проблема в том, что пока что смартфон ещё официально не анонсировали и производителю придётся какое-то время потратить на то, чтобы устройство добралось до потенциальных покупателей. Но если вы давно хотели новый смартфон за адекватные деньги, то стоит подождать, пока устройство отправят в продажу. Тогда можно будет оценить потенциал точнее.