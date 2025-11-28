Samsung Galaxy A37 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A37, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной восьмиядерной платформы Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и графическим адаптером Xclipse 530, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы. Аппарат набрал 1158 и 3401 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy A36 5G построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который набирает в том же тесте 1001 и 2972 балла соответственно.

OPPO Reno 15 Pro получит 50-Мп перископную камеру…
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона OPPO Reno 15 Pro, который буде…
Флагман OPPO Find X9 Pro появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Find X9 Pro, который стоит 745 долларов …
iPhone 17 Pro Max получит колоссальную батарею…
Накануне завтрашней презентации Apple, которая состоится 9 сентября, в китайской регуляторной базе данных…
SK Hynix выпустила прорывные чипы памяти…
Производители памяти для смартфонов активно ищут способы создать более быстрые и энергоэффективные чипы, …
Realme GT8 протестировали в бенчмарке …
Компания Realme опубликовала результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Realme G…
Realme Neo 8 получит АКБ емкостью более 8000 мАч…
Известный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Realme Neo 8, который еще не был п…
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Смартфон Doogee Fire 7 Pro получит два фонарика …
Сетевые источники раскрыли подробности о защищенном смартфоне Doogee Fire 7 Pro, который еще не был предс…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor