Samsung Galaxy A37 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A37, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной восьмиядерной платформы Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и графическим адаптером Xclipse 530, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы. Аппарат набрал 1158 и 3401 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy A36 5G построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который набирает в том же тесте 1001 и 2972 балла соответственно.