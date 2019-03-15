Samsung Galaxy A40 показали на изображениях

На просторах интернета появились изображения нового смартфона Samsung Galaxy A40, который вроде как компания планирует показать в самое ближайшее время. Конечно, это лишь слух и никто не может гарантировать вам того, что на самом деле смартфон будет именно таким. Но, на слитых изображениях можно заметить тройную систему камер на тыльной панели, которая должна предоставить больше возможностей для фотографии. Уже интересно посмотреть на данное решение, ведь это не флагманский смартфон и у него явно будет качество фотографий ниже, чем у топовых решений. Вопрос лишь в том, насколько это качество будет ниже и можно ли будет снимать достойные портреты с размытием заднего плана. Пока что информации об этом нет, ждем анонса устройства.