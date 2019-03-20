Samsung Galaxy A40 слили в сеть

По каким-то совершенно странным причинам в последнее время крупные компании уже не прячут свои новые смартфоны за семи замками. Буквально каждый день выходит какая-то новая информация о смартфоне, который еще даже не думали анонсировать. Например, сейчас в сеть слили смартфон Samsung Galaxy A40, который выглядит довольно привлекательно, у него установлен процессор Exynos 7885 и 4 гигабайта оперативной памяти. Это позволит потенциальному покупателю с удовольствием играть в игры или запускать любой другой развлекательный контент, чтобы не только звонить или писать сообщения с телефона. Стоимость устройства пока что не называется, так как официального анонса еще не было и компания только думает рассказать о новинке.