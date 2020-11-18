Samsung Galaxy A42 5G получил версию на 8 ГБ ОЗУ

Компания Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy A42 5G, который вышел в сентябре в вариантах с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти. Новая вариация с 8 ГБ оперативной памяти оценена в 415 евро.

Аппарат также оснащается 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD+, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, слотом для карт памяти microSD, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.
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