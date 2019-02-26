Samsung Galaxy A50 и A30 с дисплеями Infinity U и ультрашироким объективом

Через несколько дней после анонса линейки Galaxy S10 и Galaxy Fold, Samsung представила новую серию Galaxy A выпуском двух моделей - Galaxy A50 и Galaxy A30. Смартфоны среднего класса поставляются с дисплеями Infinity U, ультра-широкоугольным объективом и большими батареями на 4000 мАч.

Galaxy A50 поставляется с 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD + и каплевидным вырезом под селфи-камеру. Он работает на Exynos 9610 с восемью ядрами с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Можно выбрать между версиями с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Внутренние варианты хранения включают 64 ГБ и 128 ГБ с поддержкой microSD до 512 ГБ. Новинка имеет тройную камеру, которая состоит из основного объектива 25MP f / 1.7, объектива 5MP f / 2.2 глубины и ультра-широкоугольного объектива 8MP f / 2.2. Фронтальная камера имеет объектив 25MP f / 2.0.

Как и Galaxy A50, Galaxy A30 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD + . Он работает на восьмиядерном процессоре Exynos 7870 с частотой до 1,8 ГГц, с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Варианты внутренней памяти 32 ГБ и 64 ГБ, поддержка microSD - до 512 ГБ. Galaxy A30 поставляется с двойной камерой на задней панели 16MP f / 1.7 + 5MP f / 2.2 и фронтальной 16MP f / 2.2 камерой. Другие характеристики включают датчик отпечатков пальцев, Samsung Pay, Bixby Home и Bixby Reminder. В продажу смартфоны поступят в середине марта. Цена будет объявлена позднее.