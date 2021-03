Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s получили Android 11

Смартфоны Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s были одними из самых продаваемых смартфонов Samsung своего времени — потенциальным покупателям понравилось соотношение цены к характеристикам. Эти телефоны изначально дебютировали с One UI 1.x на базе Android 9.0 Pie. Вскоре смартфоны были обновлены до Android 10 с прошивкой One UI 2.5 в конце прошлого года. Теперь дуэт начал получать обновление One UI 3.1 на базе Android 11. Samsung выпускает One UI 3.0 на базе Android 11 с декабря 2020 года. Вскоре после запуска серии Galaxy S21 компания запустила полноценный выпуск One UI 3.1. Следовательно, некоторые устройства, такие как Galaxy A50 и Galaxy A50s, которые не получили One UI 3.0, теперь напрямую обновляются до One UI 3.1. Настоятельно рекомендуем обновить ваши смартфоны.