Представлен топовый камерофон Vivo X200 Ultra

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью X200 Ultra, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка получила 6,82-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления 120 Гц и технологией Zeiss Master Color, фирменные чипы VS1 и V3+ для обработки фото, тройную тыльную камеру Zeiss с модулями на 50 Мп (35-мм оптика с диафрагмой f/1.6, сенсор Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (14-мм объектив с светосилой f/2.0, датчик Sony LYT-818 и OIS), 200 Мп (85 мм супертелеобъектив Zeiss APO с апертурой f/2.27, сенсор Samsung HP9 размера 1/1.4 дюйма и оптическая стабилизация), батарею ёмкостью 6000 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно. Смартфон оценен в Китае в 910 и 980 долларов за конфигурации с 12/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Также предусмотрена специальная версия Satellite Edition с 16 ГБ/1 ТБ памяти, рукояткой с АКБ на 2300 мАч, физическими кнопками и объективом, доводящим фокусное расстояние телеобъектива до 200 мм. Её цена составляет 1120 долларов.

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